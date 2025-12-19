    futbol

    Partidos de hoy viernes 19 de diciembre: Mexicanos en el exterior y Supercopa de Italia

    En Países Bajos, el delantero Stephano Carrillo verá actividad con el Dordrecht; se juega la otra semifinal del torneo italiano.

    Por:Jaime Bernal
    Stephano Carrillo debuta con triunfo en su nuevo club en Países Bajos

    Este viernes 19 de diciembre habrá actividad de jugadores mexicanos en el extranjero, con Stephano Carrillo como principal protagonista, mientras que la Supercopa de Italia tendrá su otra Semifinal.

    El delantero mexicano, exSantos Laguna, verá actividad con el Dordrecht que visitará al VVV-Venlo en la Eerste Divise de los Países Bajos.

    Por su parte, en la Supercopa de Italia, el Bolonia se medirá al Inter de Milán. El jueves el AC Milan de Santi Giménez y el Napoli disputaban el otro choque en busca de la Final.

    Partidos de hoy viernes 19 de diciembre del 2025

    Eerste Divise

    • AEK Atenas vs. Craiova (Orbelín Pineda) | 1 pm Centro de México, 2 pm ET de EEUU, 11 am PT

    Supercopa de Italia, Semifinales

    • Bolonia vs. Inter de Milán | 1 pm Centro de México, 2 pm ET 11 am PT de EEUU

