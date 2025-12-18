Mundial 2026 Carlos Vela contrae matrimonio con Saioa Cañibano a meses del Mundial El futbolista mexicano toma una de las decisiones más difíciles de su vida y en esta ocasión no se niega a la invitación.

Video ¡Carlos Vela da el 'sí' a solo meses de jugar la Copa del Mundo!

Se acerca el Mundial de 2026 y la Selección Mexicana prepara sus mejores armas para participar, por lo que ya tiene en la mira posibles rivales para amistosos de preparación y Javier Aguirre contempla nuevos llamados para reforzar al equipo.

Como es costumbre cuando se acerca una justa mundialista no podía faltar que saliera a la luz el nombre de uno de los jugadores más emblemáticos del futbol mexicano, el de Carlos Vela, aunque en esta ocasión no fue exactamente para vestirse con la casaca Tricolor.

En esta ocasión el llamado. del futbolista, al que no podía faltar, fue para vestirse de rigurosa etiqueta: smoking negro, camisa blanca con mancuernillas, zapatos nuevos, su joyería más fina y lo más importante, un elegante boutonnière en la solapa, exclusivo para él.

Carlos Vela caminó sobre el pasillo, que en esta ocasión no era el del campeón, y se dirigió a dar un paso importante en su vida familiar, contraer nupcias con la mujer de su vida y madre de sus hijos, Saioa Cañibano.

En una ceremonia muy exclusiva y muy cerca del mar, Carlos Vela y Saioa Cañibano unieron su vida para la eternidad, si bien ya lo habían hecho por lo civil en el 2018, ahora lo hicieron ante la fe de Dios y con miras a fortalecer su matrimonio.