    Mundial 2026

    Carlos Vela contrae matrimonio con Saioa Cañibano a meses del Mundial

    El futbolista mexicano toma una de las decisiones más difíciles de su vida y en esta ocasión no se niega a la invitación.

    Por:Erick Morales Baca
    add
    Síguenos en Google
    Video ¡Carlos Vela da el 'sí' a solo meses de jugar la Copa del Mundo!

    Se acerca el Mundial de 2026 y la Selección Mexicana prepara sus mejores armas para participar, por lo que ya tiene en la mira posibles rivales para amistosos de preparación y Javier Aguirre contempla nuevos llamados para reforzar al equipo.

    Como es costumbre cuando se acerca una justa mundialista no podía faltar que saliera a la luz el nombre de uno de los jugadores más emblemáticos del futbol mexicano, el de Carlos Vela, aunque en esta ocasión no fue exactamente para vestirse con la casaca Tricolor.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Mundial 2026

    ¡Increíble! Guatemala decide el futuro de Tena
    2:01

    ¡Increíble! Guatemala decide el futuro de Tena

    Fútbol
    Brutal cambio en VAR para Mundial 2026: esto pasará en los tiros de esquina
    1:34

    Brutal cambio en VAR para Mundial 2026: esto pasará en los tiros de esquina

    Fútbol
    Pasaporte Mundialista: El mercado de San Juan
    1:22

    Pasaporte Mundialista: El mercado de San Juan

    Fútbol
    Presidente del Recoleta FC de Paraguay juega minutos en el partido ante Nacional
    1 mins

    Presidente del Recoleta FC de Paraguay juega minutos en el partido ante Nacional

    Fútbol
    ¡Insólito! Jugador impone récord de edad en Primera División previo al Mundial 2026
    1:51

    ¡Insólito! Jugador impone récord de edad en Primera División previo al Mundial 2026

    Fútbol
    Miguel Herrera asegura que sector de la prensa lo trató como a un criminal
    1:47

    Miguel Herrera asegura que sector de la prensa lo trató como a un criminal

    Fútbol
    ¡Deben pagarle! La cantidad que Costa Rica debe al ‘Piojo’ Herrera pese a fracaso
    2:21

    ¡Deben pagarle! La cantidad que Costa Rica debe al ‘Piojo’ Herrera pese a fracaso

    Fútbol
    Santi podría llegar al Mundial ¿desde Inglaterra?
    1:18

    Santi podría llegar al Mundial ¿desde Inglaterra?

    Fútbol
    Gustavo Alfaro sobre el triunfo sobre el Tri: “Lo ganamos bien, con justicia”
    2:18

    Gustavo Alfaro sobre el triunfo sobre el Tri: “Lo ganamos bien, con justicia”

    Fútbol
    ¡Que golazo de Honduras! El estadio explota
    0:25

    ¡Que golazo de Honduras! El estadio explota

    Fútbol

    En esta ocasión el llamado. del futbolista, al que no podía faltar, fue para vestirse de rigurosa etiqueta: smoking negro, camisa blanca con mancuernillas, zapatos nuevos, su joyería más fina y lo más importante, un elegante boutonnière en la solapa, exclusivo para él.

    Carlos Vela caminó sobre el pasillo, que en esta ocasión no era el del campeón, y se dirigió a dar un paso importante en su vida familiar, contraer nupcias con la mujer de su vida y madre de sus hijos, Saioa Cañibano.

    En una ceremonia muy exclusiva y muy cerca del mar, Carlos Vela y Saioa Cañibano unieron su vida para la eternidad, si bien ya lo habían hecho por lo civil en el 2018, ahora lo hicieron ante la fe de Dios y con miras a fortalecer su matrimonio.

    Una boda que fue presumida tanto en las redes sociales del futbolista mexicano como las de su ahora esposa, donde se irradiaba no solamente la felicidad de ambos, sino también la de sus dos pequeños hijos, quienes caminaron frente a ellos tras el enlace matrimonial y los acompañaron en todo momento.

    Relacionados:
    Mundial 2026Carlos Vela

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Oríllese a la orilla
    Gratis
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    Mirreyes contra Godínez: Un especial de Navidad
    Cómplices
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX