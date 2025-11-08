El cierre de la Jornada 2 de Fase de Grupos del Mundial Sub-17 de la FIFA dejó sorpresas y sueños con vida tras la victoria de Paraguay, el empate dramático de Burkina Faso y el paso invicto de Estados Unidos.

El combinado de las barras y las estrellas mantuvieron su invicto en el torneo tras derrotar 2-1 a la selección de Tayikistán. Los estadounidenses se repusieron de un gol de vestidor a los 3 minutos para darle la vuelta al partido.

Al 30' y al 61' de penal, Estados Unidos logró su vulnerar la portería rival para llegar a 6 puntos y liderar el Grupo I en busca de la clasificación a la siguiente ronda.

Por otra parte, Paraguay finalmente ganó en el Mundial Sub-17 tras vencer 2-1 a Panamá. Los paraguayos necesitaban sumar tres puntos si querían mantener vivo el sueño de la clasificación.

En tres minutos al inicio de la segunda parte, Paraguay tomó ventaja con dos goles, pero metió uno en contra en la recta final que añadió tensión y dramatismo al encuentro.

RESULTADOS JORNADA 2 MUNDIAL SUB-17