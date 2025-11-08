    Mundial Sub-17

    Resumen Mundial Sub-17: Paraguay resurge con victoria mientras Chile sigue sin ganar

    Estados Unidos sumó su segunda victoria y mantuvo el invicto en el torneo.

    Por:
    Juan Regis.
    Video Mundial Sub-17: Paraguay resurge y Chile pone en duda su clasificación

    El cierre de la Jornada 2 de Fase de Grupos del Mundial Sub-17 de la FIFA dejó sorpresas y sueños con vida tras la victoria de Paraguay, el empate dramático de Burkina Faso y el paso invicto de Estados Unidos.

    El combinado de las barras y las estrellas mantuvieron su invicto en el torneo tras derrotar 2-1 a la selección de Tayikistán. Los estadounidenses se repusieron de un gol de vestidor a los 3 minutos para darle la vuelta al partido.

    PUBLICIDAD

    Al 30' y al 61' de penal, Estados Unidos logró su vulnerar la portería rival para llegar a 6 puntos y liderar el Grupo I en busca de la clasificación a la siguiente ronda.

    Por otra parte, Paraguay finalmente ganó en el Mundial Sub-17 tras vencer 2-1 a Panamá. Los paraguayos necesitaban sumar tres puntos si querían mantener vivo el sueño de la clasificación.

    En tres minutos al inicio de la segunda parte, Paraguay tomó ventaja con dos goles, pero metió uno en contra en la recta final que añadió tensión y dramatismo al encuentro.

    RESULTADOS JORNADA 2 MUNDIAL SUB-17

    • República Checa 1-2 Burkina Faso
    • Uganda 1-1 Chile
    • Malí 0-3 Austria
    • Francia 0-0 Canadá
    • Estados Unidos 2-1 Tayikistán
    • Paraguay 2-1 Panamá
    • Arabia Saudita 3-2 Nueva Zelanda
    • Irlanda 2-1 Uzbekistán

    Más sobre Mundial Sub-17

    7:04
    Mundial Sub-17: Paraguay resurge y Chile pone en duda su clasificación

    Mundial Sub-17: Paraguay resurge y Chile pone en duda su clasificación

    1 min
    Resumen Mundial Sub-17: Inglaterra y Brasil golean en la Fase de Grupos

    Resumen Mundial Sub-17: Inglaterra y Brasil golean en la Fase de Grupos

    6:19
    Resumen | México vence 1-0 a Costa de Marfil y sigue con vida en el Mundial Sub 17

    Resumen | México vence 1-0 a Costa de Marfil y sigue con vida en el Mundial Sub 17

    1 min
    Carlos Cariño confía en triunfo de México ante Costa de Marfil en Mundial Sub-17

    Carlos Cariño confía en triunfo de México ante Costa de Marfil en Mundial Sub-17

    7:26
    Portugal, Bélgica e Italia golean en el Mundial Sub-17

    Portugal, Bélgica e Italia golean en el Mundial Sub-17

    Relacionados:
    Mundial Sub-17Estados UnidosParaguayChile

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Cómplices
    Gratis
    La Trevi sin filtro
    Gratis
    Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
    El Conquistador: Luna de miel extrema
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX