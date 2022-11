Martino esperará a Raúl Jiménez, pero afirma: "No lo estamos sacando de la camilla"

“Bien, me pareció interesante el trabajo de Henry y el del Mellizo, sobre todo lo que le pedimos nosotros, siempre los encontrábamos para recibir de un sector y sacar la pelota a lado opuesto, se mostraron asociativos, no fueron solo finalizadores. Creo que Henry estuvo más involucrado en la elaboración que en la finalización. Me pareció interesante, después el tema de hacer gol o no, si lo hace otro también está bien”, indicó el Tata.