Salma Hayek y la curiosa historia de su perro Ochoa

“’Tengo que decirte y solo tienes que entender que yo he estado trabajando tanto y estoy tan cansada y sola. La combinación es letal cuando estás tan sola y con mucho trabajo, no piensas correctamente y en este momento de locura’… él dijo: ‘oh por favor, no me digas que recogiste a otro perro’”, contó entre risas Salma Hayek.