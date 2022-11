Carlos Vela le desea lo mejor al Tri en Qatar 2022 y afirma: "Seguirá otro"

“Cuando la gente habla es porque algo estás haciendo bien o porque sigues importando, generando cosas, para bien o para mal, pero nada más ahí. Yo sé lo que quiero en mi vida y en mi carrera y me enfoco en eso, no voy pensando ‘hablan más de mí o hablan menos de mí’, muchas veces ni me entero o me entero porque me comenta alguien. No es algo que le de vueltas o que siga pensando ‘qué va a pasar’.