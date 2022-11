Andrés Guardado: "Última oportunidad de hacer historia con el Tri"

“Para mí significa la última oportunidad que tengo, porque obviamente ya no voy a tener otra oportunidad de poder conseguir algo histórico para mi Selección, lo he hablado con varios compañeros y mi objetivo de venir a este Mundial no era para cumplir un quinto Mundial, sino querer aprovechar esta última oportunidad que me da el fútbol, que me da la vida de retirarme de la Selección por algo histórico, por algo que jamás he conseguido hoy y qué mejor que un escenario como este, ojalá pueda ser este Mundial el bueno para México y obviamente para mí.