    Luto en el futsal; portero pierde la vida tras detener un tiro penal

    La lamentable imagen que conmocionó al mundo ocurrió durante un torneo de amateur en Brasil.

    El futsal de Brasil está de luto luego del fallecimiento de un portero durante un partido en el estado de Pará.

    Todo ocurrió segundos después de que el arquero, Antonio Edson dos Santos, detuviera un penal y celebrará juntos sus compañeros en la cancha.

    El portero de 38 festejaba con su equipo cuando de repente se desvaneció lo que provocó que sus compañeros pidieran de inmediato las asistencias médicas, instantes después fue trasladado al hospital más cercano donde no pudieron hacer nada para salvarle la vida.

    Tras el lamentable hecho, el torneo se suspendió y la Federación Paraense de Futsal lamentó el fallecimiento de ‘Pixé’ como era conocido el portero que era muy conocido en los torneos amateur.

    De acuerdo con medios brasileños aun se desconoce la causa que provocó el fallecimiento del arquero.

