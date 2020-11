Te Kloese: "Estamos comprometidos para que Chicharito sea un éxito"

Ha sido un año para olvidar para LA Galaxy y Chicharito. Los cinco veces campeones de la liga fueron eliminados oficialmente de la disputa de los Playoffs de 2020 con el empate 1-1 en casa contra Seattle, después de haber destituido al entrenador en jefe Guillermo Barros Schelotto el mes pasado después de que una racha de una victoria, 8 derrotas y un empate los empujara a el sótano de la Conferencia Oeste.

Se debe en gran parte al hecho de que Javier Hernández, su fichaje estrella antes del inicio de la temporada, ha fracasado hasta ahora. Ausente durante gran parte de la temporada por lesión, su tanto contra los Sounders fue solo su segundo gol en 11 partidos de la MLS (siete como titular).

Los rumores espeluznantes de drama fuera del campo y los informes de un posible traslado a Chivas de Guadalajara, su primer club en la historia, se arremolinan en los medios mexicanos. Pero el Galaxy mantiene la fe en su delantero estrella, dijo el gerente general Dennis te Kloese a MLSsoccer.com esta semana.



"Estamos comprometidos a apoyarlo, estamos comprometidos a respaldarlo y llegar a un buen lugar", dijo el holandés. “Y creo que ha demostrado, internamente con las conversaciones que tuvimos, con el compromiso que mostró en los entrenamientos, con el compromiso con sus compañeros y con todo lo que se ha hablado en las últimas semanas, que tiene muchas ganas de hacer algo con esta oportunidad".

“Es una gran oportunidad, no solo para él sino también para nosotros. Puede ser un gran ejemplo dentro de la comunidad, puede capitalizar la gran historia que tiene con la selección [mexicana] y con los grandes clubes en los que jugó, a un nivel que es más que capaz de jugar. Deberíamos intentar sacarlo todo de él ".

Después de casi una década en Europa, la transición a la MLS y la vida en California ha sido muy complicada para Hernández y su familia por la pandemia de COVID-19, sus problemas de aptitud física y las luchas más amplias del Galaxy. Aunque descarta lo que él considera la tendencia a reportajes sensacionalistas en el país de origen de Hernández, Te Kloese reconoce que el hombre de 32 años se ha distraído.



“En primer lugar, creo que todo el mundo, cada [jugador], a nivel personal, siempre necesita tiempo para adaptarse”, dijo. “Y no hay excusa, y no hay ningún argumento para decir está bien, ha sido un año difícil, no, porque para todos ha sido un año difícil, para todos los equipos ha sido un año difícil, para todos los jugadores ha sido un año difícil".

“Pero sí creo que sólo jugar dos partidos y no estar realmente conectado con el equipo, y luego entrar en una pandemia y luego no jugar un tiempo y luego regresar y lesionarse y tener algunas experiencias personales tristes en el camino, eso obviamente no ha ayudado ”, comentó Te Kloese, quien conoce bien el panorama mexicano gracias a su paso por Chivas, Tigres y la Federación Mexicana de Fútbol.

“Sabe cómo tratar con la prensa. Es responsable de su vida personal. Lo respetamos por lo que es y lo que ha logrado y tratamos de apoyarlo profesionalmente ”.

Un objetivo codiciado para los clubes de la MLS durante años, la transferencia de Hernández desde Sevilla, con una tarifa reportada de $ 9.4 millones de dólares, provocó una gran expectación, y asumir el papel recién desocupado por la figura más grande que la vida de Zlatan Ibrahimovic aumentó las apuestas Aún más.

“Reemplazar a Ibra con otra persona ya es completamente diferente, no hay nadie como Ibra”, dijo Te Kloese. “Obviamente, es un conjunto de herramientas completamente diferente y un enfoque completamente diferente, incluso técnicamente en el campo, de cómo jugaste con Ibra, quien creo que es alguien que es capaz de ganar algo completamente por sí mismo. Lo ves mostrándolo todavía [en el AC Milan] ”.

Cuando Te Kloese se refirió a la situación de Chicharito en un acto de disponibilidad mediático realizado tras el despido de Barros Schelotto la semana pasada, algunos observadores interpretaron sus palabras de apoyo como cautelosas. Pero refutó esa lectura y subrayó el deseo del club de sacar lo mejor de su gran jugador designado.



"La semana pasada en la llamada de los medios, yo también soy un ser humano, es un momento difícil", dijo Te Kloese. “Si crees en un entrenador y en un proceso y pones todo el esfuerzo en ello, bien o mal, con mis propias responsabilidades con el cuerpo técnico, no es feliz, obviamente, ir en otra dirección. Estamos comprometidos en hacer que [ Hernández] sea un éxito y trabajamos todos los días para apoyarlo en todos los ángulos ".

Galaxy está llevando a cabo la búsqueda del sucesor de Barros Schelotto, un proceso que, según Te Kloese, involucrará aportes de múltiples personas que tomarán decisiones. Se negó a responder a los informes que relacionan a la ex estrella de Robbie Keane ese puesto de trabajo, y enfatizó la importancia de la estabilidad y la cultura en la elección. Encontrar la receta para maximizar las habilidades de Chicharito es un factor en la elección del próximo entrenador en jefe, si no el principal.

“No es un tipo realmente difícil. Es bastante genuino en sus reacciones y emociones ", dijo Te Kloese sobre Hernández. “Pero necesita algo de consuelo y confianza. Obviamente, si tienes un jugador importante como él en tu lista, obviamente necesita, también para nuestra cultura, confiar en esa persona.

“Pero también me gustaría dejar claro que no vamos a contratar a un entrenador en función de ciertos jugadores, o de un solo jugador”, agregó. “Contratamos a un entrenador en función de lo que es mejor para el club, y no solo ahora pero en el futuro. Y vamos a contratar a un entrenador basado en lo que él piensa de la ideología, filosofía e identidad del [ Galaxy], y como persona, en cuanto a experiencia… Chicharito es parte del club. Ahora tenemos que hacer lo mejor para el club".