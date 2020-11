Chicharito “se quitó un peso” con su gol y abre la puerta al Tri

Javier Hernández , tras un sequía de cuatro meses, marcó su primer gol en la temporada de la MLS y el segundo desde su llegada al LA Galaxy , motivo por el cual el mexicano dijo, al final del partido, haberse “quitado un peso de encima” y también aprovechó para decir que no ha cerrado las puertas de la Selección Mexicana.

“Sí, claro (le quitó peso el gol), lo hablé con toda la gente del equipo y sí tuve una temporada muy mala, le dije a Guillermo (Barros Schelotto) antes de que se fuera que lo sentía porque no pude dar lo mejor de mí y teníamos algunos chances, pero ya vi que San José ganó y estamos fuera.

El miércoles también se dio a conocer la más reciente convocatoria de la Selección Mexicana para los partidos amistosos ante Japón y Corea del Sur, Chicharito no fue llamado por Gerardo Martino, una puerta que deja abierta y que espera poder pasar.

“A la selección estoy completamente abierto, pero no está en mí en ese como extra cancha, necesito jugar mucho mejor, mostrar eso día a día, trabajar para que se habrá alguna oportunidad si es que todavía hay, pero de mi parte siempre ha estado abierta esa puerta, nunca la he cerrado.

“Siempre he comentado que quiero jugar con la selección, lo diré abiertamente. Lo que me quedo con este año es responsabilidad, puede sonar muy ambiguo, muy abierto, pero para mí la responsabilidad me queda claro porque todos somos responsables de nuestra realidad”.