LA Galaxy, sin Playoffs en 2020; Colorado y San Jose, clasificados

¿Qué estará en juego en Decision Day ? Básicamente, la clasificación final; terminar en las cuatro primeras posiciones garantiza a sus ocupantes comenzar jugando los Playoffs como local. Incluso en una temporada tan atípica como la 2020, estar en casa y no viajar en el inicio de la postemporada no deja de ser una ventaja. Solo 5 puntos separan al líder Sporting Kansas City del sexto clasificado, LAFC .

Los partidos de mitad de semana no alteraron esencialmente la clasificación en el Este . Así están las posiciones actualmente:



Los equipos con la clasificación asegurada a la postemporada son: Philadelphia Union, Toronto FC, Orlando City SC, Columbus Crew SC, New York City FC, New England Revolution, New York Red Bulls, Nashville SC.