"Tiene potencial para jugar en los equipos más grandes del mundo"

La vorágine de las primeras jornadas de la temporada 2021 han opacado un poco el anuncio del fichaje del atacante brasileño Talles Magno , el esperanzador nuevo jugador de New York City FC .

Magno estará disponible para debutar en la MLS el sábado contra LAFC (5 pm ET | Unimas, TUDN, Twitter), pero Deila advirtió que el nuevo valor podría jugar entre 10 o 15, mientras se recupera de una lesión.

"Cuando NYCFC me presentó la oportunidad de jugar aquí, no lo pensé dos veces", dijo Magno a través de un traductor. "Quería venir aquí para aprender y vivir cosas nuevas".

"No creo que estar en la MLS ponga en peligro ninguna convocatoria [de la selección nacional de Brasil] en el futuro", dijo Magno. "Mientras siga jugando bien y jugando fútbol feliz como me gusta llamarlo, mi juego es un juego feliz. Mientras esté jugando bien, eso no lo pondría en peligro".