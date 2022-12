¿Otro campeón del mundo a la MLS? 'Papu' Gómez estaría en la mira

En abril de 2021 los rumores que vincularon a Alejandro Gómez, que en febrero del año próximo cumplirá 35 años, con la liga de Estados Unidos arreciaron. En ese momento el futbolista comentó durante una entrevista con Sky Sports que había recibido ofrecimientos concretos: "Tuve grandes ofertas de MLS y Arabia Saudita, y me iban a pagar mucho dinero, aunque eso no me sedujo. Pero mi prioridad era quedarme en Europa y por eso acepté la oferta del Sevilla".