Senda de campeones: estos son los jugadores de MLS que ganaron un Mundial

. YOURI DJORKAEFF (New York Red Bulls, 2005-06): el centrocampista ofensivo que ganó el Mundial de 1998 con la seleción de Francia llegó a la MLS siete años después de ese logro, para firmar con New York Red Bulls, club en el que jugó en las temporadas 2005 y 2006. A Djorkaeff no le costó ganarse al público local gracias a sus tantos y su habilidad, tras destacar en equipos como Monaco, PSG e Inter Milan. Su saldo en la liga norteamericana fue de 10 goles en 40 partidos.