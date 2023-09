¿Polo norte o sur? Benjamín Cremaschi entre la Albiceleste y las barras y las estrellas

Su buen momento a nivel de club no pasa desapercibido en selecciones nacionales. No solo ha sido convocado por Gregg Berhalter al campamento (más partidos amistosos de Estados Unidos frente a Uzbekistán y Omán, en septiembre). Sino que previamente había sido tenido en cuenta por las Sub-19 y Sub-20 del Team USA. Y no solo eso, la selección Argentina también le echó el ojo y lo llamó a la Sub-20 Albiceleste.