    Orlando City lanza oferta por Antoine Griezmann

    Este equipo busca hacerse de los servicios del francés para ya.

    Por:
    Raúl Martínez
    Video Griezmann podría ser la bomba de este equipo de la MLS

    Orlando City busca dar un golpe sobre la mesa en la MLS con la contratación de un campeón del mundo, que es Antoine Griezmann.

    De acuerdo con información de ‘The Athletic’, el cuadro de la Florida busca hacerse de los servicios del atacante francés antes del cierre de mercado de fichajes de la MLS que es el 26 de marzo.

    Incluso el general manager de Orlando City, Ricardo Moreira, ha realizado viajes a España para negociar y tratar de convencer al atacante del Atlético de Madrid.

    Cabe destacar que el equipo de la Florida posee los ‘derechos de descubrimiento’ del francés, que le da prioridad al Orlando City de fichar al jugador que en ocasiones anteriores ha expresado su deseo de jugar en la MLS.

    En caso de que no se concrete el fichaje de Griezmann en las próximas semanas, se podría dar en el mercador de verano tras el Mundial 2026.

    Otro de los equipos que llegó a mostrar interés por Antoine Grizemann fue Los Angeles FC, i ncluso hace unas semanas se colocó al francés en la órbita de Rayados de Monterrey de la Liga MX.

    Por ahora, Griezmann tiene contrato vigente con el Atlético de Madrid hasta junio del 2027.

    Este pasado fin de semana comenzó la temporada 2026 de la MLS y Orlando City no arrancó de la mejor forma al caer por 1-2 ante New York Red Bull.

