    New York Red Bulls

    CF Montreal golea a New York RB con Ruvalcaba y Cowell en la cancha

    El conjunto de la Gran Manzana cayó 4-1 ante el equipo canadiense, los mexicanos jugaron solo 47 minutos.

    Por:
    TUDN
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    Ni J orge Ruvalcaba ni Cade Cowell pudieron evitar la goleada de CF Montreal al New York Red Bull dentro de la Jornada 8 de la MLS en duelo que se disputó en el Stade Saputo en Canadá.

    El conjunto de la "Gran Manzana" sufrió y perdió su partido desde la zona defensiva con una serie de errores ante un equipo que llegaba como el último sitio de la MLS a este partido.

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    Los goles del partido fueron obra de Loturi, a los 5 minutos, Owusu, a los 39, Longstaff, a los 49, y Opoku, a los 77, por los de casa. Mientras por los neoyorquinos el único tanto fue un autogol de Longstaff, a los 53.

    En ese escenario ni Ruvalcaba ni Cowell pudieron hacer demasiado e incluso salieron de cambio del partido al mismo tiempo a los 47 minutos. El exjugador de Pumas fue amonestado a los 43.

    Con este resultado, Red Bull se quedó con 11 unidades y a falta de varios juegos de la fecha se ubica en el séptimo puesto de la Conferencia del Este.

    Del otro lado, Montreal alcanzó seis puntos, producto de los triunfos que tiene ante NYRB en la campaña, y salió del fondo de la MLS y se colocó en el puesto 11 de la misma conferencia.

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