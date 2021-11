New England y Seattle, candidatos naturales a estar en la MLS Cup

New England, por haber ganado la Conferencia Este, se adjudicó un lugar en la Liga de Campeones de la Concacaf del año próximo y tiene el privilegio de librarse de la Primera Ronda de los Playoffs de la MLS. Tras caer en Decision Day (el 7 de noviembre) ante Inter Miami CF, los hombres de Bruce Arena no volverán a la competición en la segunda etapa de la postemporada hasta el martes 30 de noviembre, cuando recibirán en el Gillette Stadium al vencedor del duelo de la fase inicial entre New York City FC y Atlanta United FC.