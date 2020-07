New England Revolution sumó sus primeros tres puntos en el MLS is Back al imponerse 0-1 al Montreal Impact con un golazo de Gustavo ‘La Pantera’ Bou en el debut de ambos equipos en Orlando.

Gustavo Bou fue el mejor jugador de New England y del encuentro al crear jugadas de peligro y sacar disparos que pusieron en aprietos en más de una ocasión a Diop y compañía.

Con el triunfo, New England Revolution lidera el Grupo C del Torneo MLS is Back sobre D.C. United, Toronto FC y el propio Montreal Impact.