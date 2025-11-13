La Major League Soccer anunció un cambio histórico en su calendario de competencias ya que a partir del verano del 2027 adoptará un formato de temporada de verano a primavera como el de las mejores ligas del mundo, para marcar uno de los cambios más significativos en la historia de la liga.

La MLS también introducirá un nuevo formato de temporada regular que combina elementos del juego global con las tradiciones deportivas de Norteamérica.

La temporada 2027-2028 de la MLS comenzará a mediados o finales de julio de 2027 y concluirá con los Audi MLS Cup Playoffs y la MLS Cup a finales de mayo del 2028.

Al igual que muchas otras ligas internacionales importantes, la MLS observará un receso de invierno desde mediados de diciembre hasta principios de febrero, sin partidos de liga programados en enero.

Dicho cambio busca optimizar el mercado global de transferencias en la MLS ya que podrán participar de manera más efectiva en la ventana de transferencia principal del mundo, mejorando las oportunidades para adquirir y vender los mejores talentos.

LA MLS IMPLEMENTARÁ TORNEO DE TRANSICIÓN

Previo al cambio histórico, la MLS organizará una temporada de transición de febrero a mayo de 2027, que incluirá una temporada regular de 14 partidos, postemporada y la MLS Cup.

Y los resultados determinarán la clasificación de 2027 para l a Lamar Hunt U.S. Open Cup, el Campeonato Canadiense, Leagues Cup y la Copa de Campeones de Concacaf.