Miguel Ibarra: "Cuando escuché 'Seattle', pensé en los campeonatos"

"Estuve allí durante seis años. Al saber que no iba a volver, me sentí mal", aseguró. "Las puertas se mantuvieron abiertas. Me dijeron que si quería regresar, tendrían más probabilidades de negociar algo para que regrese. Pero era hora de un nuevo escenario. Ese es mi hogar. Siempre tendré la puerta abierta allí ".

"El debut fue bueno, pero debería haber marcado cuatro goles", dijo Ibarra. "No pude volver a marcar, la pelota simplemente no quería seguir mi camino". Pero ganamos, eso es lo más importante. El siguiente juego, anoté pero el VAR lo anuló. Todo el mundo me estaba dando mierda, me decían que debería ser el máximo goleador de la liga con cinco goles ".