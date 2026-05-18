Inter Miami Messi se enoja con fans del Inter Miami por cambiar letra de cántico El gesto del argentino en pleno partido tomó por sorpresa a los hinchas en las gradas.

Video Messi se enoja con fans del Inter Miami por cambiar letra de cántico

Un grupo de aficionados del Inter Miami molestó sin querer a Lionel Messi por haber cambiado la letra de un cántico conocido en pleno partido de la MSL.

Previo al juego entre Las Garzas y Timbers del fin de semana, un grupo de animadores ensayó en las afueras del estadio el ajuste que le habían dado a la letra de un 'himno' bien conocido para los fans latinoamericanos.

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El cambio en la letra sugiere un leve reclamo de la afición hacia los jugadores en el que piden el reconocimiento al apoyo incondicional partido a partido.

"Jugadores, respeten a su hinchada, saluden a su gente, que no les pide nada", se escucha en la versión modificada.

En pleno partido, en cuanto Messi se percató del cambio, se detuvo y volteó hacia la grada donde se encontraba el grupo de animación. Tras algunos segundos intentando comprender, el argentino alzó la mano 'a la italiana' y su molestia fue evidente.

En repetidas ocasiones, Messi se llevó la mano al rostro y luego a la cintura como una forma de rechazo contra el reclamo de su afición.