Inter Miami y Messi ya tienen fecha para estrenar su nuevo estadio

Video Messi y el Inter Miami ya saben el día que estrenarán su nuevo estadio

El Inter Miami de Lionel Messi inaugurará el Miami Freedom Park el 4 de abril de 2026, cuando reciba al Austin FC en el partido inaugural de su nuevo estadio, una noticia que se dio a conocer luego de la MLS anunciara el calendario de la temporada 2026.

El conjunto dirigido por Javier Mascherano iniciará la campaña el 21 de febrero como visitante ante el LAFC, en un tramo inicial de cinco partidos fuera de casa destinado a permitir el avance final de las obras.

El Miami Freedom Park, cuya construcción comenzó en agosto de 2023, reemplazará al Chase Stadium, sede provisional del club desde 2020. El proyecto se levanta sobre un predio de 131 acres (53 hectáreas) junto al Aeropuerto Internacional de Miami, a pocos minutos del centro urbano, y está concebido como un complejo multifuncional orientado a integrar deporte, espacio público y desarrollo comercial.

El estadio tendrá 25.000 asientos y está diseñado para albergar partidos, conciertos y eventos cívicos, con tecnología avanzada y servicios de hospitalidad de última generación. El complejo incluirá un parque público de 58 acres que llevará el nombre de Jorge Mas Canosa, con canchas comunitarias, áreas verdes y capacidad para 500 personas, además de baños y zonas recreativas.

El plan maestro contempla, además, 360.000 pies cuadrados para restaurantes, 240.000 pies cuadrados de espacio comercial, 400.000 pies cuadrados de oficinas y un hotel con 750 habitaciones. También habrá múltiples estacionamientos techados para atender la afluencia prevista de aficionados y visitantes.

La organización busca garantizar conectividad Wi-Fi de alta capacidad en todo el recinto, incluso en escenarios de concurrencia masiva, y ofrecer experiencias interactivas para los aficionados.