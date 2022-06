Leonardo Campana: ¿Del 'Ídolo del Astillero' a Qatar 2022?

"Fue una puerta que se abrió para mí y tomé la decisión sin pensarlo dos veces", comentó Campana a Arch Bell, en una entrevista para MLSsoccer.com. " Miami ha sido mi segundo hogar desde que era niño. Se que no he conseguido nada todavía, queda mucho trabajo por hacer, pero tengo claro que como equipo estaremos en una posición de Playoffs. Y luego, ¿Por qué no ganar la MLS Cup?", se preguntó.