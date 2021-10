"El club se ha comprometido conmigo con respecto al presupuesto para jugadores y personal para los próximos años, y me dijeron que íbamos a estar a la par con otros equipos en esta liga. No puedo pedir más. Lo dije desde el primer día: no estoy haciendo esto por dinero, ni para obtener otro trabajo. No necesito eso. Solo quiero ser exitoso con este equipo y quiero que el club sea exitoso, así que todo lo que conversamos gira alrededor de eso", agregó Donovan. "Quiero que todo lo que toco sea exitoso, y no quiero cambiar nunca, porque se que me comprometo con algo, y tengo recursos que me ayuden, seré exitoso. Eso es lo que siempre ha pasado en mi vida, así que no quiero poner eso en riesgo".