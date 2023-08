Jornada 28: ¿Qué debes saber y cómo seguirlo en MLS Season Pass?

¿Qué más se puede decir de Lionel Messi? Quien es reconocido como el mejor futbolista de todos los tiempos está en un un estado de conexión no demasiado frecuente en los deportes profesionales. El rosarino está actualizando ideas e imaginación en un producto final como si no hubiera barrera entre el pensamiento y la acción física, y mucho menos otros profesionales en el campo tratando de detenerlo. Sus últimos actos heroicos de último minuto, esta vez proporcionando una sorprendente asistencia para llevar la semifinal de la Copa Abierta de Estados Unidos del Inter Miami contra el FC Cincinnati a la prórroga (Miami ganaría en PK), fueron prueba de ese estado de gracia. Sin embargo, jugar contra los Red Bulls fuera de casa con poco descanso no es una tarea fácil. Nueva York tiene una de las defensas más duras de la liga y un sistema construido para acosar a los oponentes mediante una presión agresiva y convirtiendo los partidos en una batalla de duelos. Debería ser un placer ver cómo la clase y la compostura de Miami se enfrentan a la lucha y el coraje de los Red Bulls, estos últimos están tratando desesperadamente de superar la línea accerso a las posiciones de Playoffs y mantener viva su racha récord de la liga en los playoffs (13 temporadas).