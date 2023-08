Difícil, pero no imposible: ¿Qué deben hacer Leo Messi y Miami para ir a Playoffs?

1. El estado de salud y disponibilidad de las nuevas figuras del equipo, quienes no han experimentado una merma en su habilidad, pero todos tienen más de 30 años y deberán ajustarse al nutrido calendario y a las exigencias de viajes dentro de MLS por primera vez. Se supone que no pueden disputar todos los minutos de juego, y depende de Gerardo Martino dar con la forma de administrar de la mejor manera al plantel para asegurar que todo el mundo esté descansado y disponible, sin sacrificar los resultados del equipo. Para Messi en particular, las exigencias pueden aumentar cuando llegue el momento de jugar partidos con la selección de Argentina.