Inter Miami tiene esperanza: "Todavía podemos clasificar a Playoffs"

Hace seis partidos que Inter Miami no gana (de hecho, ha perdido todos esos encuentros), y tres de ellos finalizaron con goleadas en contra: 4-0 ante New York Red Bulls el 17 de septiembre, 5-1 ante Nashville SC el 22 de septiembre, y 4-0 en su visita a Columbus Crew del último fin de semana. Un duro regreso a la realidad, después del espejismo que el equipo vivió entre julio y agosto, cuando enlazó (no de manera consecutiva) media docena de victorias que los puso cerca de entrar a la zona de Playoffs.