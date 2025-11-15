    Inter Miami CF

    Hijo menor de Messi se hace viral con tremendo golazo de tiro libre

    Ciro Messi anotó un hermoso tanto de pelota parada en la categoría Sub-8 del Inter Miami, acción que se viralizó en las redes.

    Por:
    Jaime Bernal.

    Mientras Lionel Messi marcó un gol y dio una sistencias en la victoria de Argentina ante Angola en un amistoso internacional, su hijo menor, Ciro, volvió a captar la atención en las divisiones inferiores del Inter Miami con un tiro libre que se viralizó en redes sociales.

    PUBLICIDAD

    Ciro Messi, integrante de la categoría Sub-8 del club estadounidense, ejecutó un disparo detenido con la camiseta número 10 y perfil diestro.

    El remate superó sin dificultades al portero rival y generó la inmediata reacción del público presente. Tras la anotación, el jugador regresó rápidamente al mediocampo, sin realizar una celebración prolongada.

    El menor de los hijos de Messi y Antonela Roccuzzo ya había protagonizado otras secuencias virales en la academia del Inter Miami, en ocasiones captado mientras participaba en actividades recreativas dentro del campo de juego tras los partidos de su padre.

    Durante esta temporada, Ciro también destacó en acciones individuales, como una jugada reciente en la que superó a dos rivales antes de definir con precisión.

    Al igual que sus hermanos Thiago y Mateo, forma parte de la estructura formativa de las Garzas, un programa que el club continúa promoviendo como base de desarrollo para sus categorías juveniles.

    Más sobre MLS

    1:35
    Anuncian cambió histórico en la MLS

    Anuncian cambió histórico en la MLS

    1 min
    La MLS anuncia la modificación de su calendario de competencia

    La MLS anuncia la modificación de su calendario de competencia

    1 min
    Messi hace brutal revelación sobre su retiro en MLS y no en Barcelona

    Messi hace brutal revelación sobre su retiro en MLS y no en Barcelona

    1:16
    ¡Espectacular! Chucky sorprende en triunfo del San Diego FC

    ¡Espectacular! Chucky sorprende en triunfo del San Diego FC

    1 min
    ‘Chucky’ Lozano y San Diego avanzan de ronda en los Playoffs de la MLS

    ‘Chucky’ Lozano y San Diego avanzan de ronda en los Playoffs de la MLS

    Relacionados:
    Inter Miami CFInter MiamiLionel Messi

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Pacto de sangre
    Gratis
    Cómplices
    Gratis
    La Trevi sin filtro
    Gratis
    El Conquistador: Luna de miel extrema
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX