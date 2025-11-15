Hijo menor de Messi se hace viral con tremendo golazo de tiro libre

Mientras Lionel Messi marcó un gol y dio una sistencias en la victoria de Argentina ante Angola en un amistoso internacional, su hijo menor, Ciro, volvió a captar la atención en las divisiones inferiores del Inter Miami con un tiro libre que se viralizó en redes sociales.

Ciro Messi, integrante de la categoría Sub-8 del club estadounidense, ejecutó un disparo detenido con la camiseta número 10 y perfil diestro.

El remate superó sin dificultades al portero rival y generó la inmediata reacción del público presente. Tras la anotación, el jugador regresó rápidamente al mediocampo, sin realizar una celebración prolongada.

El menor de los hijos de Messi y Antonela Roccuzzo ya había protagonizado otras secuencias virales en la academia del Inter Miami, en ocasiones captado mientras participaba en actividades recreativas dentro del campo de juego tras los partidos de su padre.

Durante esta temporada, Ciro también destacó en acciones individuales, como una jugada reciente en la que superó a dos rivales antes de definir con precisión.