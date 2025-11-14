Con gol y asistencia de Messi, Argentina cierra el año superando a Angola
El crack del Inter Miami fue la gran figura en la victoria por 0-2 de la Albiceleste en el choque amistoso preparatorio al Mundial 2026.
Argentina cerró su actividad de 2025 con un triunfo 2-0 sobre Angola en Luanda, en un amistoso de preparación rumbo al Mundial de 2026, con Lionel Messi como figura determinante gracias a un gol y una asistencia.
La Albiceleste abrió el marcador a los 44 minutos cuando Messi filtró un pase hacia Lautaro Martínez, quien definió cruzado ante Hugo Marques.
En el tramo final, el capitán argentino volvió a aparecer para sellar el 2-0 a los 82, con un remate preciso dentro del área tras recibir otra asistencia del delantero del Inter de Milán. El astro del Inter Miami alcanzó así los 115 tantos en 196 partidos internacionales con Argentina en el último choque previo al sorteo del Mundial 2026.
El equipo dirigido por Lionel Scaloni, que ya había liderado las Eliminatorias sudamericanas con 12 victorias en 18 fechas, terminó su calendario con una actuación sólida, aunque sin excesos de intensidad. Argentina formó con línea de tres y ocho campeones del mundo en el once, con Messi acompañado por Alexis Mac Allister, Rodrigo De Paul, Giovani Lo Celso y Thiago Almada como generadores de juego.
Angola, empujada por más de 50 mil aficionados en el estadio 11 de Novembro, exigió en el inicio con un remate de Chico Banza que obligó a intervenir a Gerónimo Rulli, titular ante la ausencia de Emiliano Martínez. Scaloni aprovechó el compromiso para sumar minutos de rodaje y concretar los debuts de Kevin Mac Allister, Joaquín Panichelli, Máximo Perrone y Gianluca Prestianni.
Tras el encuentro, la delegación quedó liberada para regresar a sus respectivos clubes.