Gonzalo Higuaín: "Me siento en los momentos más felices de mi carrera"

" Me siento en los momentos más felices de mi carrera. Si me decías años atrás que iba a ser muy feliz en la MLS ni se me hubiera pasado por la cabeza. Pero estoy disfrutando muchísimo de jugar al fútbol. estoy disfrutando muchísimo de ser parte de este equipo. Las cosas pueden salir bien o mal, pero el equipo deja la vida, y contra eso no se puede reprochar nada".