Gonzalo Higuaín: "Se terminó el sueño y comienza la vida"

Como había expresado días atrás, Gonzalo Higuaín no busca ser entrenador, aunque sí podría trabajar con futbolistas a su alrededor. " Sí me gustaría en un futuro ayuda y estudiar mental coaching, porque creo que es lo más importante en cualquier trabajo. Me gustaría mucho estudiar esa materia. En el fútbol es algo fundamental. Me gustaría ayudar en este club a saber que lo mental es lo más importante. estar alineado mentalmente es lo más cercano que te lleva a tener éxito".