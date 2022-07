Gareth Bale: "Quiero volver a disfrutar de mi fútbol"

El atacante británico dio crédito por esas sensaciones a la atmósfera que LAFC crea en el Banc of California Stadium. "Es difícil de describir, pero este es un entorno feliz, los aficionados me han recibido tan bien. Incluso en los estadios en los que he jugado como visitante, no son tan malos", dijo Bale con una sonrisa. "Es una familia, un ambiente amigable, y esto es lo que el fútbol debería ser, el lugar al que traes a tus niños. No es hostil, y luce como un gran entorno en la MLS".