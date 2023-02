El Tráfico: un derbi que no puede explicarse sin CH14 o Cracklitos

¿Podría existir ‘El Tráfico’ sin Vela o Chicharito? Sin dudas. De hecho, el enfrentamiento existió en sus primeros dos años sin el aporte de CH14. Pero quien ocupó su lugar en 2018 y 2019 no fue otro que el genial Zlatan Ibrahimovic. Reformulando: un choque en el futuro entre LAFC y LA Galaxy no requiere necesariamente de contar en el futuro con estrellas del fútbol mexicano, aunque sí parece que la estelaridad de sus protagonistas es una condición sine qua non. El aporte que ambos brindan al empuje de la liga hoy en día es invalorable.