¿Nuevo 'super club' de MLS? LAFC, con deseo y motivación "intactos"

A Carlos Vela -la pieza principal del equipo- le gusta lo que ha visto durante la pretemporada en cuanto a mentalidad. "El equipo llegó con mucho deseo, con mucho más deseo que en otros años", expresó durante el día de atención a los medios del mes pasado. "Al final, cuando te vas de vacaciones tras ganar el título, dices 'quiero repetirlo'. Prefiero eso. En otras pretemporadas piensas que no has hecho las cosas bien, porque no alcanzaste el objetivo. Disfruté completamente las vacaciones pensando en que fuimos campeones y recordando los momentos del año y cuánto nos divertimos".