MLS Season Pass y Apple TV: "Comienza una nueva era en la MLS"

Valeri puso fin a su carrera como futbolista muy recientemente, en 2022, con el Club Atlético Lanús, en Argentina. "Desde que salí del ambiente del fútbol profesional empecé a prepararme en diversas áreas y surgió este tema. Me contactaron, me contaron el proyecto que tenían. Me sedujo ante todo; es un proyecto ambicioso y creo que en este momento necesito experimentar algunas cosas nuevas, y desarrollarme en algunas otras áreas. Sobre todo, seguir aprendiendo. Me parece que es un espacio indicado para hacer eso. Estoy muy contento".