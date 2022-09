Con un triunfo en nueve partidos, ¿Está en crisis el campeón de MLS?

Con la ventana de transferencias ya cerrada, el personal presente es el que finalizará la temporada con la playera azul cielo. La semana próxima será una medida cabal de dónde está parado NYCFC, para saber si puede ilusionarse con repetir lo logrado el año pasado: todo comenzará el sábado (1 pm ET - ESPN+) con su primera visita a Charlotte FC. Continuará el miércoles 14 con la disputa de la Campeones Cup ante el Atlas mexicano (7:30 pm ET - TUDN) en el Yankee Stadium. Y cerrará en el mismo escenario el próximo sábado (1 pm ET - ESPN+) ante su rival clásico y más cercano en la clasificación de la Conferencia Este: New York Red Bulls.