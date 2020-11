Cinco equipos ya clasificados a las Semifinales de Conferencia

FC Dallas se enfrentará en la otra Semifinal de la Conferencia Oeste al vencedor de la serie entre Seattle Sounders FC y LAFC , que se disputará el martes 24 a las 10:30 pm ET (ESPN Deportes).

En el Este, Orlando City fue el primer equipo a las Semifinales de Conferencia, tras imponerse a New York City FC en una dramática definición desde los 12 pasos. Su próximo rival en los Playoffs será el vencedor del enfrentamiento entre Philadelphia Union y New England Revolution (martes, 8 pm ET / ESPN Deportes).