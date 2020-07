Chicharito revela que lo llevó a decidir viajar a Orlando con Galaxy

"Yo he tenido mucho contacto con él porque tenemos una muy buena relación, la verdad estoy muy contento por él de que haya tomado esa decisión por cuestiones familiares que si él las quiere platicar en su momento... pero es una persona que demuestra mucha madurez y mucha autenticidad, obviamente me hubiera encantado jugar contra él y estar en la cancha, verlo, estar aquí pero no se me va a olvidar nunca que todos somos seres humanos antes que futbolistas", señaló.