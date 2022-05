¿'Sequía' goleadora de Chicharito? LA Galaxy mantiene sus objetivos

De manera voluntaria o no, Javier Hernández se ha convertido en el gran talismán goleador de LA Galaxy. Próximo a cumplir 34 años, el mexicano tiene sobre sus espaldas la gran responsabilidad de ser el productor de tantos para su equipo. No hay nada malo en eso. En la historia reciente de MLS es algo que ha funcionado: Valentín Castellanos lo hizo en 2021 para New York City FC, Josef Martínez lo realizó en el mejor momento para Atlanta United y Jozy Altidore cumplió con esa labor cuando Toronto FC consiguió la 'triple corona' en 2017, a modo de ejemplos.