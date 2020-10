Chicharito debuta en 'el Tráfico' con la exigencia de brillar

El domingo, a las 3:30 pm ET (ABC), Javier Hernández debutará en 'el Tráfico' -el derbi de la ciudad de Los Ángeles-, cuando LA Galaxy visite a LAFC en el Banc of California Stadium. En una temporada 'normal' este solo enunciado sería un evento en sí. Pero 2020 no está siendo un año normal para ningún equipo de Major League Soccer, y mucho menos para Chicharito.