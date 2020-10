"La victoria será muy buena para que 'Chicharito' tenga confianza"

Tras seis derrotas consecutivas y vivir días de mucha presión, LA Galaxy finalmente cerró un partido con una victoria. Fue un 1-0 agónico, logrado en el minuto 90, con un gol marcado por el juvenil Kai Koreniuk, y que brinda al equipo del sur de California algo de calma, pese a que todavía se mantiene en la última posición de la Conferencia Oeste.

El encuentro ante Vancouver Whitecaps comenzó con la sorpresa de que Javier 'Chicharito' Hernández no estaba entre los once titulares. El jugador mexicano solo salió a la cancha en el minuto 50, en reemplazo del colombiano Yony González. Luego del partido, el entrenador Guillermo Barros Schelotto no quiso efectuar juicios inmediatos sobre la actuación del delantero.



"Decidimos jugar con un delantero centro", Guillermo para justificar su decisión. “Durante los entrenamientos vi que Yony González estaba bien y tomé la decisión de que Yony jugara y 'Chicharito' esperase. No había ningún plan predeterminado sobre a qué hora iba a ocurrir un submarino. Me iba a permitir ver y dejar que cada jugador creciera en el juego y luego tomar una decisión si necesitábamos a Javier o no. La lesión aceleró el tiempo que entró en el juego.

"Las decisiones que uno toma son siempre más que lo que sucede dentro o fuera del vestuario", continuó Schelotto. “Tienen que ver con hacer lo mejor para el equipo. Y pensé que era mejor para el equipo que juega Yony González y no Javier”.

“Es demasiado pronto para comprobar las actuaciones individuales. No puedo responder mucho sobre eso, verificamos mañana por la mañana cuándo venimos aquí y hacemos un estudio sobre el juego. Era importante que el equipo ganara, y tal vez sienta un poco menos de presión porque todo el mundo hablaba de él y creo que esto será muy bueno para que 'Chicharito' tenga confianza y esté tranquilo”, expresó el técnico argentino.

“Creo que hoy [por el domingo] estuvimos muy organizados. Corrimos, tuvimos mucha actitud durante todo el partido. No cambiamos nunca, sabes a veces cuando el equipo necesita ganar a veces el cambio te pone nervioso, tratando de buscar algo te puedes desorganizar, pero el equipo hoy jugó bien", analizó GBS. "Siempre manejamos el balón, manejamos el juego y Vanvouver casi no tuvo opciones de marcar. Hicimos un tiro al poste, tuvimos muchos tiros muy cerca. Mucho servicio en el que hacemos algo diferente, pero no pudimos conseguir un objetivo. Pero el gol apareció en el último minuto y creo que hoy merecíamos ganar, y eso nos da algo de confianza para el próximo partido. Perdimos seis seguidos, ganamos cuatro seguidos, así que ahora tenemos que ganar algunos partidos seguidos y ver si es posible o no llegar a los Playoffs".

“La de hoy fue una victoria muy importante. Fue una reacción muy importante que tuvimos como equipo y creo que hoy siempre hemos tenido una muy buena forma. Defendimos muy bien, no le dimos a Vancouver ninguna opción de marcar e incluso cuando atacamos quizás no fuimos maravillosos, pero teníamos opciones de marcar, así que creo que jugamos bien", insistió Barros Schelotto.

"Creo que siempre quieres ganar; siempre estás listo para ganar. Preparas todo durante la semana para ganar. Pero ya saben cómo ha ido este año. Necesitamos luchar. Tenemos que intentarlo en todos los partidos, pero sabemos lo que estamos haciendo, cómo en el futuro puede pasar cualquier cosa con el equipo y estamos tratando de hacer lo mejor. Estamos trabajando", continuó.

"Este año fue muy difícil por muchas cosas. Puedo explicar y puedo buscar excusas, pero esta es la realidad y tenemos que luchar. Creo que vamos a ser un buen equipo. Tenemos muchos jugadores jóvenes en la lista y están aprendiendo, están adquiriendo experiencia y son jugadores los que pueden impactar el futuro: [Julian] Araujo, Efraín [Álvarez], Kai [Koreniuk] que marcó un gol que creo que es maravilloso para él, es su segundo partido en la MLS, jugó el año pasado cuando también anotó ante Cruz Azul en otro torneo; Carlos [Harvey] en el medio, están jugando muchos jugadores de la Academia, de LA Galaxy II. Obviamente, no eres muy consistente cuando juegas con jugadores jóvenes, pero sabemos lo que estamos haciendo".

LA Galaxy regresará a la acción el domingo 25 (3:30 pm ET), en el derbi local ante LAFC.