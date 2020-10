El Galaxy , dirigido por el argentino Guillermo Barros Schelotto , confió en el delantero mexicano al pagar por él cerca de 10 millones de dólares al Sevilla para guiar al equipo en busca de volver a ser campeón de la MLS , título que no logra desde el 2014.

La realidad del Chicharito es totalmente contrastante a la de Zlatan , ya que después de 9 meses, ocho partidos y 562 minutos, el mexicano no ha podido marcar en la MLS . El único tanto que tiene con el cuadro angelino fue en el torneo especial MLS is Back frente a Portland Timbers en julio pasado.

No nos vayamos lejos, tan poco es el peso que tiene Hernández en el campo que el Galaxy no ha ganado cuando el mexicano ve acción… ni en la temporada regular, ni en el MLS is Back luego de disputar nueve partidos entre ambas competiciones y registrar dos empates y siete derrotas.