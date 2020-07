Calendario y sede de la MLS Is Back: el torneo que devuelve el futbol a Estados Unidos

La Major League Soccer (MLS), la liga de futbol de Estados Unidos, tuvo que reinventarse en medio de la crisis sanitaria ocasionada en todo el planeta por el coronavirus, sin embargo los organizadores diseñaron el nuevo torneo MLS Is Back, para regresar en medio de la pandemia por coronavirus con un campeonato que arrancará su temporada el 8 de julio y finalizará el 11 de agosto, ofreciendo la oportunidad de observar 54 partidos, sin público, a puerta cerrada, pero con transmisión televisiva y VAR incluido.

Los entrenamientos tendrán lugar en el propio complejo deportivo de concentración según información de la liga, que busca un ganador para el título de una temporada inédita.

Equipos participantes MLS IS BACK

Los clubes participantes son los mismo que le habían dado inicio a la temporada regular: Atlanta United FC, Chicago Fire, Colorado Rapids, Columbus Crew, D.C. United, FC Cincinnati, Houston Dynamo, Inter Miami CF, Los Angeles FC, Los Angeles Galaxy, Minnesota United, Montreal Impact, Nashville SC, New England Revolution, New York City FC, New York Red Bulls, Orlando City SC, Philadelphia Union, Portland Timbers, Real Salt Lake, San Jose Earthquakes, Seattle Sounders, Sporting Kansas City, Toronto FC, Vancouver Whitecaps.

SEDE MLS IS BACK

El pasado 24 de junio comenzaron a llegar al complejo de deportes de Walt Disney World en Orlando, Florida los 24 equipos con los jugadores que participarán en el Torneo que marca la reanudación de la primera división estadounidense y reemplazará la temporada regular que tuvo que ser suspendida, aunque en las últimas horas se dio a conocer la noticia sobre 6 casos positivos para COVID-19 en el complejo donde se jugará el torneo que buscará salir campeón y alzar la copa MLS is Back.

FECHAS MLS IS BACK

• 8 de julio: arranca la fase de grupos del Torneo Especial MLS is Back

• 25-28 de julio: octavos de final

• 30 de julio-1 de agosto: cuartos de final

• 5-6 de agosto: semifinales

• 11 de agosto: final del Torneo Especial MLS is Back

DATOS MLS IS BACK

Orlando City vs Inter Miami FC tendrán el privilegio de jugar el partido inaugural cuando se enfrenten en la primera jornada del próximo miércoles 8 de julio a las 20 horas del este.

La llegada del delantero mexicano Javier ‘Chicharito’ Hernández le dio un plus adicional al clásico entre los conjuntos de Los Angeles Galaxy y Los Angeles Fútbol Club, donde milita el también futbolista mexicano Carlos Vela, que a última hora fue anunciado como el gran ausente del torneo.

Una de las ligas más importantes de Concacaf ha replanteado su torneo local con nuevos horarios y juegos que la mantiene en el top de la región.

CALENDARIO MLS IS BACK 2020

8 de julio

8:00 PM Orlando vs Miami 10:30 PM Nashville vs Chicago

9 de julio

9:00 AM NYCFC vs Philadelphia 8:00 PM Montreal vs New England

10 de julio

8:00 PM Toronto vs DC United 10:30 PM Seattle vs San José

11 de julio

8:00 PM Atlanta vs NY Red Bulls 10:30 PM Cincinnati vs Columbus

12 de julio

8:00 PM Sporting KC vs Minnesota 10:30 PM Real Salt Lake vs Colorado

13 de julio

8:00 PM LAFC vs Houston 10:30 PM LA Galaxy vs Portland

14 de julio

9:00 AM Miami vs Chicago 8:00 PM Philadelphia vs Nashville 10:30 PM Orlando vs NYCFC





15 de julio

8:00 PM Montreal vs Toronto FC 10:30 PM Vancouver vs San José

16 de julio

9:00 AM Atlanta vs Cincinnati 8:00 PM DC United vs New England 10:30 PM Columbus vs NY Red Bulls





17 de julio

8:00 PM Sporting KC vs Colorado 10:30 PM Real Salt Lake vs Minnesota

18 de julio

8:00 PM Portland vs Houston 10:30 PM LAFC vs LA Galaxy

19 de julio

8:00 PM NYCFC vs Chicago 10:30 PM Philadelphia vs Miami

20 de julio

9:00 AM Orlando vs Nashville 10:30 PM Seattle vs Vancouver

21 de julio

9:00 AM Toronto vs New England 8:00 PM Atlanta vs Columbus 10:30 PM Montreal vs DC United





22 de julio

9:00 AM Real Salt Lake vs Sporting KC 8:00 PM Cincinnati vs NY Red Bulls 10:30 PM Colorado vs Minnesota





23 de julio