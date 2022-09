Brandon Vazquez: ¿México o Estados Unidos? Los pasos que tomé en mi carrera

Todos esos sentimientos estuvieron cerca de mi carrera a medida que crecía. Pasé tiempo en las selecciones juveniles de ambos países, comenzando con la de México. Estuve cerca de un año con el equipo Sub-17 al inicio del ciclo hacia una Copa del Mundo Sub-17, pero luego me perdí dos campamentos debido a una lesión, y me dijeron que no iría con El Tri al torneo clasificatorio de Concacaf. Eso me dolió. Recuerdo que pensé que tenía que jugar en esas eliminatorias a todo costo, y mis padres me apoyaron. Quiero decir, era una gran, gran oportunidad que no quería perderme.