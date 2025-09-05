¿Venganza contra México? Esto dijeron en Japón antes del partido ante el Tri

Video Así visualiza el técnico de Japón el partido de preparación ante el Tri

Hajime Moriyasu, director técnico de Japón, admitió que recuerda bien el partido en donde México derrotó a su equipo para lograr la medalla de bronce en lo s Juegos Olímpicos Tokyo 2020.

Moriyasu era el estratega de aquel equipo anfitrión Sub-23 que cayó ante el Tri juvenil, al mando de Jimmy Lozano y ahora, vuelve a enfrentar a México, pero a nivel mayor, en el partido amistoso a celebrarse este sábado en Oakland.

"Por supuesto que recuerdo el partido que perdimos contra México en los Juegos Olímpicos (por el bronce), recuerdo que después del juego, el equipo mexicano celebró, debemos ser más fuertes", dijo Moriyasu.

Además del timonel, Japón tiene a más de 15 convocdos para enfrentar a México en el partido en el Oakland Coliseum, aunque a decir de Moriyasu, no hay motivos para buscar "venganza" de lo ocurrido hace cuatro años con esa medalla de bronce en disputa.