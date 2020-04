Por cuarentena, ‘Tata’ Martino no ha podido conocer a su nieto

Gerardo ‘Tata’ Martino charló en exclusiva con TUDN desde su natal Rosario, Argentina y reveló que su primer nieto nació hace algunas semanas, pero no ha podido conocerlo debido a las medidas que las autoridades han impuesto.

“Estamos bien, acá en Rosario con dos de mis tres hijos, la mayor está con su esposo, apenas nació mi nieto hace un par de semanas y no he podido conocerlo por la cuarentena. Es una situación difícil, es un motivo de alegría más allá de no poder conocerlo, pero es algo menos y ha sido motivo de mucha felicidad.