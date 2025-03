La Selección Mexicana tendrá un partido importante ante Canadá en la semifinal de la Concacaf Nations League , duelo en el que no parten como favoritos.

Sobre este tema, David Faitelson comentó en la mesa de Tercer Grado Deportivo que es increíble que ni en las apuestas no sean favoritos, pero que es por una realidad de nivel.

“México no es favorito contra Canadá en un partido a jugarse en Los Ángeles, la segunda ciudad con más mexicanos en el mundo, México no es favorito contra Canadá en futbol, de acuerdo con las casas de apuestas”.

Además, Faitelson fue contundente al señalar que el futbol mexicano no ha crecido y el de los equipos de Norteamérica sí han tenido un avance significativo.

“Hoy las casas de apuestas están a favor de que Canadá gane el partido, increíble me parece, pero también es un fiel reflejo de lo que ha sucedido, han mejorado futbolísticamente hablando. Canadá, Estados Unidos, nuestros vecinos del norte han ido hacia el frente, pero nosotros no hemos crecido al mismo ritmo que ellos y hemos hasta decrecido”.

“Mira siempre soñamos con que Canadá y Estados Unidos jugaran miedo al futbol, para qué nos sirven dos vecinos que no juegan bien al futbol, que tuviesen cierto nivel para poder competir con ellos y crecer, hoy han crecido, nosotros nos hemos quedado”.

“Nos rebasaron por derecha, y creo que México no se dio ni cuenta de lo que estaba sucediendo. ¿Cómo es posible que México no sea favorito en las casas de apuestas? Esto me parece que refleja nada más una realidad”.