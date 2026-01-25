Mundial Femenino ¡FIFA da banderazo de salida para la Copa del Mundo Femenina Brasil 2027! Se trata del primer Mundial femenil de la FIFA a celebrarse en Sudamérica.

La FIFA lanzó oficialmente el camino hacia la Copa Mundial Femenina 2027 con una celebración atractiva y culturalmente marcada en Copacabana, Río de Janeiro, que combina fútbol, música, arte y un toque brasileño en uno de los lugares más emblemáticos del mundo.

El evento marcó un hito decisivo en el camino hacia la primera Copa™ Mundial Femenina de la FIFA celebrada en Sudamérica, presentando el emblema del torneo, el eslogan GO EPIC™ y una identidad sonora distintiva inspirada en vibrantes sonidos brasileños para unir a los aficionados en todas las plataformas y puntos de contacto.

"Brasil vive y respira fútbol, y aquí se puede sentir la emoción de dar la bienvenida al mundo y organizar un evento histórico", dijo el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

"También se puede sentir algo aún más poderoso, ya que este país está totalmente comprometido a convertir este momento decisivo para el fútbol femenino. La marca oficial refleja la visión que compartimos con nuestros anfitriones: ¡una Copa Mundial Femenina de la FIFA brasileña alegre, impactante y verdaderamente brasileña!"

En el corazón de la presentación de la marca se encontraba un poderoso emblema inspirado en la bandera brasileña y la geometría del campo de fútbol, creado a partir de la unión de la "W" ("mujeres", "mundo") y la "M" (de las palabras equivalentes portuguesas mulheresy mundo). El diseño simboliza movimiento y maestría, mientras rinde sutilmente homenaje a la bandera nacional.

Gianni Infantino Imagen Cortesía FIFA

El eslogan GO EPIC™ llama a los aficionados de todo el mundo a participar en una aventura inolvidable, mientras que la identidad sonora del torneo, inspirada en ritmos brasileños, percusión impregnada de samba y herencia afrobrasileña, da vida a la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2027 a través del sonido, la emoción y la energía.

La ceremonia de lanzamiento reunió a iconos del fútbol femenino y masculino, simbolizando a la familia futbolística y un futuro compartido para el deporte.

En un mensaje en vídeo, la heroína nacional e icono mundial Marta destacó la profunda conexión emocional de Brasil con el bello juego.

"El fútbol es amor y Brasil ama el fútbol. Nuestro país está listo para abrazar el fútbol femenino con orgullo, emoción y creencia. Este torneo creará historias inolvidables y revelará nuevos héroes, inspirando a chicas y niños, mujeres y hombres, y haciendo que nuestro amor por el juego crezca aún más."

Calles pintadas con fútbol, cultura e identidad