¡FIFA da banderazo de salida para la Copa del Mundo Femenina Brasil 2027!
Se trata del primer Mundial femenil de la FIFA a celebrarse en Sudamérica.
La FIFA lanzó oficialmente el camino hacia la Copa Mundial Femenina 2027 con una celebración atractiva y culturalmente marcada en Copacabana, Río de Janeiro, que combina fútbol, música, arte y un toque brasileño en uno de los lugares más emblemáticos del mundo.
El evento marcó un hito decisivo en el camino hacia la primera Copa™ Mundial Femenina de la FIFA celebrada en Sudamérica, presentando el emblema del torneo, el eslogan GO EPIC™ y una identidad sonora distintiva inspirada en vibrantes sonidos brasileños para unir a los aficionados en todas las plataformas y puntos de contacto.
"Brasil vive y respira fútbol, y aquí se puede sentir la emoción de dar la bienvenida al mundo y organizar un evento histórico", dijo el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.
"También se puede sentir algo aún más poderoso, ya que este país está totalmente comprometido a convertir este momento decisivo para el fútbol femenino. La marca oficial refleja la visión que compartimos con nuestros anfitriones: ¡una Copa Mundial Femenina de la FIFA brasileña alegre, impactante y verdaderamente brasileña!"
En el corazón de la presentación de la marca se encontraba un poderoso emblema inspirado en la bandera brasileña y la geometría del campo de fútbol, creado a partir de la unión de la "W" ("mujeres", "mundo") y la "M" (de las palabras equivalentes portuguesas mulheresy mundo). El diseño simboliza movimiento y maestría, mientras rinde sutilmente homenaje a la bandera nacional.
El eslogan GO EPIC™ llama a los aficionados de todo el mundo a participar en una aventura inolvidable, mientras que la identidad sonora del torneo, inspirada en ritmos brasileños, percusión impregnada de samba y herencia afrobrasileña, da vida a la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2027 a través del sonido, la emoción y la energía.
La ceremonia de lanzamiento reunió a iconos del fútbol femenino y masculino, simbolizando a la familia futbolística y un futuro compartido para el deporte.
En un mensaje en vídeo, la heroína nacional e icono mundial Marta destacó la profunda conexión emocional de Brasil con el bello juego.
"El fútbol es amor y Brasil ama el fútbol. Nuestro país está listo para abrazar el fútbol femenino con orgullo, emoción y creencia. Este torneo creará historias inolvidables y revelará nuevos héroes, inspirando a chicas y niños, mujeres y hombres, y haciendo que nuestro amor por el juego crezca aún más."
Calles pintadas con fútbol, cultura e identidad
Antes de la ceremonia televisiva en directo desde un hotel en Copacabana que reveló la marca oficial, la mundialmente famosa Avenida Atlantica se transformó en un lienzo viviente a través de un vibrante festival de arte urbano, inspirado en la tradición única brasileña de pintar las calles cuando llegan la Copa™ Mundial de la FIFA y la Copa Mundial Femenina de la FIFA.