Rodolfo Pizarro reveló que por su forma de ser Juan Carlos Osorio le comentó una vez que no le interesaba estar en la selección mexicana , situación que provocó al futbolista no asistir al Mundial Rusia 2018 .

"Yo en realidad cuando estuvo él nunca fui a la selección, él sentía que no me interesaba, sentía que a mí me daba igual. Me acuerdo una vez que estaban como seis jugadores: Gallardo, Guti, y otros cuatro. A uno por uno les decía algo de ‘buen juego aéreo’, o así. Llegó a mí y me dijo ‘no te interesa’”.